Мемориальную доску в честь Героя России Крутова открыли в Жуковском

В городском округе Жуковский установили мемориальную доску Герою России, заслуженному летчику-испытателю Александру Крутову. Ее разместили на фасаде дома № 4 по улице Солнечной, летчик жил там с 2011 по 2023 годы.

В Жуковском в честь Героя России Александра Крутова и в день его рождения открыли мемориальную доску.

Всю свою жизнь посвятил авиации заслуженный летчик-испытатель. На прочность, устойчивость и расширение ограничений Александр Крутов испытал штурмовик вертикального взлета и посадки Як-38. Также провел много испытаний на палубных истребителях Су-27К, МиГ-29К и Су-25УТГ. Герой России трудился летчиком-испытателем Летно-исследовательского института, руководил школой летчиков-испытателей. Ушел из жизни он 6 октября 2023 года.

«Это важный для города день, важный день для семьи Александра Крутова, его друзей и коллег, ведь именно благодаря таким людям, как он, знаменитым летчикам, Жуковский известен не только в нашей стране, но и во всем мире», — прокомментировал глава округа Жуковский Борис Аубакиров.

На открытии мемориальной доски собрались жители города, родные, коллеги и однокурсники Героя России, представители общественных организаций, ученики городских школ и депутаты.

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