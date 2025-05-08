Мемориальную доску в честь бойца СВО Виталия Красулина открыли в Видном

В Видновской школе № 6 открыли мемориальную доску кавалеру ордена мужества, участнику СВО Виталию Красулину, который здесь учился. На торжественной церемонии присутствовали его друзья, учителя и родственники, а также глава округа Станислав Каторов.

Виталий работал в МФЦ, а в зону СВО отправился в 2022 году.

«Сегодня я хочу выразить слова поддержки, в первую очередь, родным и близким. Наш земляк был таким же простым парнем, как и все здесь присутствующие ребята. Он также ходил на уроки и выступал за честь школы. Но, когда Родина призвала, он сделал свой выбор и встал на защиту. Виталий с честью выполнил свой долг. И сегодня, в память о нем, мы открываем эту мемориальную доску, к которой не зарастет народная тропа. Приходя сюда, люди всегда будут помнить и знать, что именно благодаря таким героям, как Виталий, мы можем жить в безопасности», — обратился ко всем присутствующим глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Виталий Красулин родился 9 октября 1998 года. В 2014 году окончил школу № 6 в Видном, где был старательным учеником и участвовал в мероприятиях. В 2018 году после колледжа «Царицыно» он отправился на срочную службу в Семеновский полк пулеметчиком. После армии трудоустроился в МФЦ, был отмечен благодарностями за добросовестный труд.