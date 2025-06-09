Мемориальную доску в честь Александра Слепуха установили в Щелкове

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

В городском округе Щелково на заводе № 31 Гражданской авиации открыли мемориальную доску в честь бывшего директора Александра Слепуха. Он руководил предприятием с 1954 по 1981 год.

Церемонию открытия посетили председатель Совета Депутатов Мария Тарасова и заместитель главы округа Алексей Коршунов. В своем выступлении Алексей Коршунов подчеркнул, что Александр Леонтьевич был не просто руководителем, а настоящим организатором с глубоким инженерным мышлением и дальновидностью.

Благодаря его энергии и умению принимать взвешенные решения предприятие сделало значительный вклад в развитие гражданской авиации России.

Пресс-служба администрации городского округа Щелково
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Щелково

Под руководством Александра Слепуха завод вырос из небольших авиаремонтных мастерских с 50 сотрудниками в мощную производственную базу, где к 1980 году трудились 1,2 тысячи высококлассных специалистов.

Инициатива установки мемориальной доски принадлежала Совету ветеранов предприятия.

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