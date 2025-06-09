Мемориальную доску в честь Александра Слепуха установили в Щелкове

В городском округе Щелково на заводе № 31 Гражданской авиации открыли мемориальную доску в честь бывшего директора Александра Слепуха. Он руководил предприятием с 1954 по 1981 год.

Церемонию открытия посетили председатель Совета Депутатов Мария Тарасова и заместитель главы округа Алексей Коршунов. В своем выступлении Алексей Коршунов подчеркнул, что Александр Леонтьевич был не просто руководителем, а настоящим организатором с глубоким инженерным мышлением и дальновидностью.

Благодаря его энергии и умению принимать взвешенные решения предприятие сделало значительный вклад в развитие гражданской авиации России.