Мемориальную доску участнику СВО Тимофею Цуркану открыли в Протвине
На здании отдела полиции «Протвинский» открыли памятную доску, посвященную участнику специальной военной операции Тимофею Цуркану. Он 16 лет служил в правоохранительных органах, а потом ушел на фронт добровольцем.
Тимофей Валерьевич служил в войсковой части № 71443 командиром отделения отдельного штурмового отряда «Шторм» 9-й гвардейской отдельной штурмовой мотострелковой бригады 1-го Армейского Донецкого корпуса в звании старшины.
23 декабря 2023 года он услышал по рации от раненых штурмовиков запрос о помощи в селе Первомайское. Тимофей отправился на подмогу и дошел до бойцов под огнем. При попытке эвакуации он погиб во время налета дронов.
Мемориальную доску открыли глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, начальник полиции «Протвинский», подполковник Никита Цуркан, заместитель начальника Отдела уголовного розыска, майор Руслан Ареткулов, жена, родители, сын и брат. Пришли почтить память муниципальные депутаты Александр Булатов и Сергей Вольховский, а также коллеги и близкие.
Имя Тимофея Цуркана навсегда вписано в историю Городского округа. Память о нем будет передаваться подрастающему поколению, чтобы они знали своих героев-земляков.
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