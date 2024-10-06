Мемориальную доску участнику СВО Тимофею Цуркану открыли в Протвине

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

На здании отдела полиции «Протвинский» открыли памятную доску, посвященную участнику специальной военной операции Тимофею Цуркану. Он 16 лет служил в правоохранительных органах, а потом ушел на фронт добровольцем.

Тимофей Валерьевич служил в войсковой части № 71443 командиром отделения отдельного штурмового отряда «Шторм» 9-й гвардейской отдельной штурмовой мотострелковой бригады 1-го Армейского Донецкого корпуса в звании старшины.

23 декабря 2023 года он услышал по рации от раненых штурмовиков запрос о помощи в селе Первомайское. Тимофей отправился на подмогу и дошел до бойцов под огнем. При попытке эвакуации он погиб во время налета дронов.

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Мемориальную доску открыли глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, начальник полиции «Протвинский», подполковник Никита Цуркан, заместитель начальника Отдела уголовного розыска, майор Руслан Ареткулов, жена, родители, сын и брат. Пришли почтить память муниципальные депутаты Александр Булатов и Сергей Вольховский, а также коллеги и близкие.

Имя Тимофея Цуркана навсегда вписано в историю Городского округа. Память о нем будет передаваться подрастающему поколению, чтобы они знали своих героев-земляков.

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