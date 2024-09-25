Мемориальную доску участнику СВО Игорю Билану установили в Балашихе

В честь памяти Игоря Билана, участника специальной военной операции, в Балашихе открыли мемориальную доску. Билан погиб при исполнении воинского долга, защищая свою страну.

Церемония открытия мемориальной доски прошла с участием родных и близких Игоря, а также представителей местных властей и военнослужащих. Собравшиеся почтили память героя минутой молчания.

В зоне военной операции Игорь служил водителем-радиотелефонистом в Белгородской области на границе с Украиной. Он часто оказывался на передовой, в самых горячих точках. Летом 2023 года участвовал в успешном отражении атаки ДРГ на Белгородскую область и получил медаль «За боевые отличия».

В марте 2024 года украинские националисты совершили нападение на деревню Козинка Грайвороновского района Белгородской области. Несколько дней военнослужащие, в том числе и Игорь, не давали противнику проникнуть на нашу землю. Билан погиб при исполнении воинского долга и был посмертно награжден Орденом мужества.

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