Мемориальную доску в честь бойца СВО открыли на школе № 4 в Наро-Фоминске

В День героев Отечества, на фасаде средней школы № 4 Наро-Фоминска открыли мемориальную доску в честь Карпова Геннадия Николаевича, героя, погибшего в зоне специальной военной операции. Это событие стало важной частью памяти о земляке, отдавшем жизнь за Родину.

Геннадий Карпов родился в Наро-Фоминске 22 июня 1979 года. Он учился в школе № 4, а после службы в армии работал на предприятиях города. В 2022 году его мобилизовали для участия в специальной военной операции, где он служил командиром разведывательного отделения 136-го отдельного гвардейского батальона. В боевых действиях Карпов проявил героизм и мастерство, неоднократно получая награды.

Особое внимание уделяется его действиям в Харьковской области, где он обеспечивал огневую поддержку и участвовал в уничтожении вражеских позиций с помощью беспилотников. 27 июня 2024 года, при выполнении боевого задания в районе Табаевки, Карпов погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя России, а также орден «Мужества».

На церемонии открытия мемориала присутствовали родственники и друзья героя. Они вспомнили его как мужественного бойца, верного товарища и заботливого человека. Мемориальная доска теперь будет напоминать всем о подвиге Карпова и тех, кто защищает нашу страну.

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