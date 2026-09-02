Мемориальную доску Сергею Поспелову открыли в Наро-Фоминском округе

В Верее Наро-Фоминского округа 1 сентября открыли обновленную мемориальную доску Сергею Поспелову — выдающемуся педагогу, общественному деятелю, Почетному гражданину Вереи и Наро-Фоминского района. Церемония прошла накануне его 110-летия.

Сергей Поспелов — фронтовик, прошедший всю войну. В 1945 году приехал в Верею и начал работать учителем истории в местной школе. Позже стал директором и руководил ею почти двадцать лет. При нем построили новое трехэтажное здание школы, заложили два парка.

Поспелов сделал школу центром краеведения: водил учеников в походы, создал школьный музей, написал книгу «Верея и окрестности» — первую историю города, которую до сих пор цитируют краеведы.

Главным делом жизни педагог считал «воспитание добрых чувств». Он преподавал историю так, что его воспитанники с интересом изучали предмет и искренне любили свою малую родину.