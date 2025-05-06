Мемориальную доску с именами ветеранов войны открыли в Дубне

В выездной церемонии смогли поучаствовать трое из ветеранов. Мероприятие посвятили 80-летию Победы.

«Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд, за решимость, терпение и стремление быть свободными и дарить свободу нам, будущему поколению», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

К примеру, участник Великой Отечественной войны Николай Порошин живет в Дубне с 1948 года. Сегодня он занимается патриотическим воспитанием молодого поколения.

«От всего сердца благодарю и президента, и правительство, и власти Дубны за проявленное ко мне отношение», — отметил почетный гражданин Дубны Николай Порошин.