Мемориальную доску с именами ветеранов войны открыли в Дубне
Восьми ветеранам Великой Отечественной войны из Дубны присвоили звание почетных граждан городского округа. Нагрудные знаки им вручил глава муниципалитета.
В выездной церемонии смогли поучаствовать трое из ветеранов. Мероприятие посвятили 80-летию Победы.
«Благодарю каждого из вас за самоотверженный труд, за решимость, терпение и стремление быть свободными и дарить свободу нам, будущему поколению», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
К примеру, участник Великой Отечественной войны Николай Порошин живет в Дубне с 1948 года. Сегодня он занимается патриотическим воспитанием молодого поколения.
«От всего сердца благодарю и президента, и правительство, и власти Дубны за проявленное ко мне отношение», — отметил почетный гражданин Дубны Николай Порошин.