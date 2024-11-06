Мемориальную доску полицейскому Евгению Садкову открыли в Балашихе

Мемориальную доску открыли в преддверии Дня памяти погибшим сотрудникам органов внутренних дел. Ее установили на фасаде школы № 10 в микрорайоне Железнодорожный на улице Калинина, 7, где учился Евгений Садков.

В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Балашиха Михаил Объедков, начальник межмуниципального управления МВД России, полковник полиции Михаил Москаленко, председатель Балашихинского районного отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Яковлев, а также коллеги Евгения и жители округа.

«Сегодняшнее событие — это не только дань памяти Евгению Садкову, это и символ глубокого уважения всем нашим Героям. Евгений с честью выполнил свой служебный долг, его жизнь — это пример мужества, стойкости, самоотваги. Вечная слава, вечная память Евгению и всем Героям», — сказал Михаил Объедков.

2 апреля 1994 года старший лейтенант Евгений Садков и оперуполномоченный Роман Мандрык вышли на след преступников. Они расследовали дело о квартирной краже. При задержании виновных Евгению нанесли 13 ножевых ранений. Он скончался в больнице, не приходя в сознание.

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России и военнослужащих внутренних войск МВД отмечается в России 8 ноября с 2011 года.

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