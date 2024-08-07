Мемориальную доску поэту Виктору Гаврилину установили в Солнечногорске

Мемориальную доску поэту, члену Союза писателей СССР Виктору Гаврилину открыли в Солнечногорске. Она появилась на фасаде Центральной библиотеки, которая носит его имя.

На торжественную церемонию открытия мемориальной доски пришли жена и муза поэта Нина Гаврилова, а также друзья и почитатели его творчества.

Виктор Гаврилин родился 21 декабря 1947 года в городе Бийске на Алтае, жил он в Солнечногорске. Поэт издал 11 книг стихотворений, был лауреатом литературных премий, вел поэтическую страничку на сайте Стихи.ру. Он умер 26 марта 2009 года, похоронен на Новом кладбище в Солнечногорске.

«Стихи Гаврилина — это истинное искусство, поэзия с большой буквы. На его произведения написаны песни, которые не оставляют равнодушными ценителей прекрасного», — поделился заведующий Центральной библиотекой имени Виктора Гаврилина Михаил Кашин.