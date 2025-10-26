Мемориальную доску подводнику Александру Богачеву открыли в Подольске

В школе № 24 в Подольска 24 октября торжественно открыли мемориальную доску командиру подводной лодки «Северсталь» Александру Богачеву. В мероприятии приняло участие около 230 человек, в том числе представители администрации, Совета депутатов округа, кадеты, юнармейцы, ветераны, участники СВО и родственники капитана-подводника.

Инициаторами открытия мемориальной доски стали сослуживцы Богачева, родственники и представители школы. Его приурочили к 70-летию со дня рождения капитана.

«Александр Сергеевич гордился тем, что родился в Подольске. Любил Родину, свою семью и школу. Неслучайно мемориальная доска установлена именно здесь. Хочется верить, что нынешние ребята будут помнить его подвиг и вырастут настоящими патриотами», – поделилась племянница героя Анна Меерзон.

Командир самой большой подводной лодки в мире «Северсталь», или «Русская акула», посвятил свою жизнь служению Родине.

Александр Богачев родился 24 октября 1955 года в Подольске. Под его командованием впервые в мире произведен учебный пуск баллистической ракеты с разделяющимися головными частями из района Северного полюса по полигону в Архангельской области.

Всего было запущено 58 баллистических ракет, что является мировым рекордом. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами СССР и РФ.