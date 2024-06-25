Мемориальную доску памяти пожарного Рустама Накибова открыли в Королеве

Мемориальную доску в честь Рустама Накибова открыли на фасаде пожарно-спасательной части № 80 в Королеве. Ровно год назад, 25 июня 2023-го, он героически погиб при исполнении служебного долга

В тот день загорелась двухкомнатная квартира в многоэтажном доме на Пионерской улице. На балконе от огня укрывался мужчина и взывал о помощи. Осознавая риск, командир отделения ПСЧ-80 Рустам Накибов пытался спасти его. Он пробрался на балкон и хотел вывести пострадавшего, закрывая собой от огня. Внезапно произошел сильный выброс пламени и единственный путь эвакуации оказался отрезан. При трагических обстоятельствах оба упали с высоты и погибли.

Указом президента России Рустам Саидшоевич Накибов посмертно награжден Орденом Мужества. Награду передали матери героя.

«Его имя и подвиг навсегда останутся для нас образцом личного мужества, стойкости и силы духа. Память о нем будет жить не только в вашей семье, имя Рустама Саидшоевича навеки вписано в историю МЧС России», — сказал директор департамента кадровой политики МЧС России Лев Трусов.

Право открыть мемориальную доску предоставили матери пожарного Виктории Накибовой и начальнику ПСЧ-80 Роману Новичкову. На церемонии присутствовали коллеги пожарного, семья, близкие и жители наукограда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».