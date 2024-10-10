Мемориальную доску памяти писателя Бориса Пильняка установили в Можайске

К 130-летию со дня рождения писателя Бориса Пильняка в Можайске установили мемориальную доску. Ее разместили в деревне Кукарино на улице, названной именем выдающего жителя округа.

Советский писатель и прозаик Борис Пильняк родился 11 октября 1894 года. Первый десяток лет своей жизни он провел в Можайске. Писать Борис начал с девяти лет. Выдающийся житель Можайска погиб в апреле 1938 года на полигоне «Коммунарка»: его расстреляли по обвинению в шпионаже. Реабилитировали Пильняка только в 1956 году.

В честь юбилея 130 лет со дня рождения писателя в деревне Кукарино установили памятную доску при содействии депутатов окружного Совета Василия Овчинникова и Михаила Валутова.

В Можайской библиотеке провели «Пильняковские чтения». Там побывал депутат Василий Овчинников, он рассказал об установке мемориальной доски и послушал доклады краеведов о жизни писателя.

Отметим, в выставочном отделе Можайского культурно-делового центра в эти дни работает художественная выставка «Писатель и художники». На ней представлены работы 15 мастеров по произведениям Бориса Пильняка. Она продлится до 17 октября.

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