Мемориальную доску памяти 411 мотострелкового полка открыли в Серпухове

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в УМВД России по Серпуховскому округу состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 411 стрелковому полку 110 стрелковой дивизии 61 стрелкового корпуса, который был сформирован и базировался в Серпухове в 1939–1941 годах. Памятную доску установили на фасаде здания УМВД по адресу улица Чехова.

Напомним, 411 стрелковый полк являлся частью знаменитой 110 стрелковой дивизии, известной своей боевой выучкой и сплоченностью. В его составе служили опытные солдаты и офицеры, что обеспечивало высокий уровень подготовки и боеспособности подразделения. В июле 1941 года, в условиях стремительного наступления немецких войск, 411 полк проявил героизм и стойкость при прорыве из окружения под Могилевом, сражаясь с превосходящими силами противника.

Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.