Мемориальную доску памяти 411 мотострелкового полка открыли в Серпухове

В день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в УМВД России по Серпуховскому округу состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 411 стрелковому полку 110 стрелковой дивизии 61 стрелкового корпуса, который был сформирован и базировался в Серпухове в 1939–1941 годах. Памятную доску установили на фасаде здания УМВД по адресу улица Чехова.
В церемонии приняли участие начальник УМВД «Серпуховское» полковник полиции Александр Самохин, депутат окружного Совета депутатов Ольга Ковшарь, советник главы муниципалитета Андрей Морозов, руководящий состав и сотрудники управления, председатель Общественного совета Алексей Поляков, представители Совета ветеранов УМВД, юнармейцы и жители округа.
Напомним, 411 стрелковый полк являлся частью знаменитой 110 стрелковой дивизии, известной своей боевой выучкой и сплоченностью. В его составе служили опытные солдаты и офицеры, что обеспечивало высокий уровень подготовки и боеспособности подразделения. В июле 1941 года, в условиях стремительного наступления немецких войск, 411 полк проявил героизм и стойкость при прорыве из окружения под Могилевом, сражаясь с превосходящими силами противника.
Память погибших защитников Родины почтили минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске.
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