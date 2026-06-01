Мемориальную доску композитору Владимиру Газаряну открыли в Солнечногорске

30 мая в городском округе Солнечногорск торжественно открыли мемориальную доску в честь Почетного гражданина города, заслуженного артиста Российской Федерации, композитора и дирижера Владимира Григорьевича Газаряна. Памятный знак разместили на стене дома № 6 по улице Банковская, где проживал музыкант.

В церемонии участвовали глава городского округа Константин Михальков, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, председатель Совета депутатов, член партии «Единая Россия» Марина Веремеенко, а также родные, близкие и друзья Владимира Газаряна.

«Данное событие — это дань уважения выдающемуся музыканту, и знак нашей благодарности человеку, который оставил большой след в культурной жизни Солнечногорска и в сердцах многих поколений жителей. Мы помним Владимира Григорьевича не только за его награды и достижения. Мы помним его улыбку, доброту, мудрость и музыку, которая продолжает жить вместе с нами», — отметил глава округа Константин Михальков.

Владимир Газарян оставил значительное творческое наследие. Он был автором замечательных произведений и человеком, который всегда поддерживал и вдохновлял своим творчеством. Композитор имел воинское звание подполковника, был ветераном Вооруженных Сил РФ и членом Союза композиторов России.

Музыка Газаряна звучит по всему миру — от Армении и Беларуси до Германии, Польши, Франции, Японии и США. Он написал произведения к четырем документальным фильмам, двум опереттам и множеству спектаклей. Среди его работ — Героическая симфония-поэма, оратория «Молодость планеты» и инструментальные пьесы. А также песни на стихи известных поэтов, таких как Геннадий Георгиев, Юрий Полухин, Александр Прокофьев и Евгений Евтушенко. Песни композитора исполняли звезды отечественной эстрады: Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Анна Герман, София Ротару, Валентина Толкунова и многие другие.

После открытия мемориальной доски мероприятие продолжилось в музейно-выставочном центре «Путевой дворец». Гости посетили выставку, посвященную жизни и творчеству Владимира Газаряна, где были представлены фотографии, афиши значимых концертов, документы и личные награды. Кроме того, в программе прозвучали оркестровые и вокальные произведения композитора.