Мемориальную доску композитору Газаряну открыли в Солнечногорске

В Солнечногорске прошло открытие мемориальной доски Почетному гражданину города, заслуженному артисту Российской Федерации, композитору и дирижеру Владимиру Григорьевичу Газаряну. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Константин Михальков.

На событии присутствовала его семья, жители, депутат Госдумы фракции Единая Россия Денис Кравченко и председатель Совета депутатов Мария Веремеенко.

«Мы помним Владимира Григорьевича не только за его награды и достижения, его улыбка, доброта, мудрость и музыка продолжают жить в наших сердцах», — отметил Михальков.

Газарян запомнился окружающим как автор замечательных произведений, а также как открытый и искренний человек. Несмотря на широкое признание, композитор продолжал жить и работать в Солнечногорске. В городе он часто встречался с жителями, выступал в школах и домах культуры, занимался воспитанием молодежи и передавал детям любовь к музыке.