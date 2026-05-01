Мемориальную доску герою ВОВ открыли в Воскресенске
В Виноградовской школе городского округа Воскресенск установили мемориальную доску Виктору Яковлевичу Азарову. Он был участником Великой Отечественной войны, почетным гражданином Московской области и основателем ветеранского движения Подмосковья.
На торжественной церемонии собрались ветераны, представители власти, педагоги и родственники героя. Виктор Азаров родился в подмосковном селе Косяково. Он защищал Москву, воевал на Ленинградском фронте и участвовал в боях под Курском. За время войны мужчина получил пять тяжелых ранений, но каждый раз возвращался в строй.
Председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль назвал событие важным для всего региона.
«Сегодня здесь в Виноградовской школе особое событие. Историческое событие как для Московской области, так и для великой страны России. Мы открываем мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Московской области, основателю ветеранского движения Подмосковья Виктору Яковлевичу Азарову», — сказал Пикуль.
Война для Азарова началась в июне 1941 года. К концу года он получил звание гвардии майора. После одного из ранений сослуживцы не ждали его возвращения, но он вернулся. В боевом госпитале Виктор Яковлевич встретил будущую жену Антонину, лейтенанта медицинской службы. Они поженились почти на войне и вместе дошли до Победы.
После демобилизации Азаров работал преподавателем, а затем стал директором Виноградовской средней школы в Воскресенске. Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко подчеркнул заслуги ветерана.
«Мы собрались здесь, чтобы открыть мемориальную доску в честь человека, чья жизнь является примером служения Родине и родному краю. Награжден множеством правительственных наград, государственных наград, много орденов и медалей. В разные годы своей жизни послевоенной он посвятил себя образованию и воспитанию детей, восстановлению и развитию культуры на территории Подмосковья», — отметил Матвиенко.
На церемонию пришли родственники Виктора Яковлевича. Его племянница Вера Киселева сама стала педагогом. Она уже 50 лет работает в школе и прививает ученикам порядочность, надежность, увлеченность делом и веру в добро.
«Я очень рада, что люди не забывают о подвигах, которые совершали наши предки. Виктор Яковлевич мой дядя, мой родственник, с которым я всю жизнь была вместе. Он брат моего отца. Виктор Яковлевич — это человек-легенда. Занимая высокие посты, он никогда не жил для себя, вся его жизнь была посвящена людям. Работал до конца своей жизни, в 90-х он сделал операцию на двух ногах, научился заново ходить и продолжал руководить ветеранской организацией Московской области», — поделилась Киселева.
Знавшие Азарова лично отмечают: на него всегда можно было положиться. Теперь память о нем будут бережно хранить ученики школы, на которой установлена мемориальная доска. Участники церемонии возложили цветы к новой доске. Московская областная организация ветеранов планирует присвоить школе имя Виктора Азарова и создать документальный фильм о нем.