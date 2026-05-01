Мемориальную доску герою ВОВ открыли в Воскресенске

В Виноградовской школе городского округа Воскресенск установили мемориальную доску Виктору Яковлевичу Азарову. Он был участником Великой Отечественной войны, почетным гражданином Московской области и основателем ветеранского движения Подмосковья.

На торжественной церемонии собрались ветераны, представители власти, педагоги и родственники героя. Виктор Азаров родился в подмосковном селе Косяково. Он защищал Москву, воевал на Ленинградском фронте и участвовал в боях под Курском. За время войны мужчина получил пять тяжелых ранений, но каждый раз возвращался в строй.

Председатель Московской областной организации ветеранов Виктор Пикуль назвал событие важным для всего региона.

«Сегодня здесь в Виноградовской школе особое событие. Историческое событие как для Московской области, так и для великой страны России. Мы открываем мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину Московской области, основателю ветеранского движения Подмосковья Виктору Яковлевичу Азарову», — сказал Пикуль.

Война для Азарова началась в июне 1941 года. К концу года он получил звание гвардии майора. После одного из ранений сослуживцы не ждали его возвращения, но он вернулся. В боевом госпитале Виктор Яковлевич встретил будущую жену Антонину, лейтенанта медицинской службы. Они поженились почти на войне и вместе дошли до Победы.

После демобилизации Азаров работал преподавателем, а затем стал директором Виноградовской средней школы в Воскресенске. Председатель Совета депутатов городского округа Воскресенск Сергей Матвиенко подчеркнул заслуги ветерана.