Мемориальную доску герою СВО Евстратову открыли в Реутове

Игорь Евстретов отправился защищать родину из Реутова. Он сразу показал себя отважным бойцом — получил ранение. После госпиталя снова вернулся в зону специальной военной операции выполнять поставленные задачи. За проявленный героизм удостоен ордена Мужества посмертно. Память Игоря Евстратова увековечили на Садовом проезде на стене дома, где он жил.

«Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы открыть эту мемориальную доску в память о нашем земляке — Игоре Константиновиче. Эта доска должна стать не только памятью, но и настоящим примером для всех нас. Особенно для подрастающего поколения. Никто и никогда не должен забывать о подвиге нашего земляка на Украине», — сказал глава городского округа Реутов Филипп Науменко.