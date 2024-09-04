Мемориальную доску герою СВО Дмитрию Тараеву открыли в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

На здании школы № 18 имени Подольских курсантов разместили памятную доску герою СВО Дмитрию Тараеву. Ее торжественно открыл глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с депутатами.

На церемонию открытия мемориальной доски в честь героя СВО Дмитрия Тараева собрались его сослуживцы, родственники, учителя, воспитанники и другие жители Подольска. Памятник укрепили на здании школы № 18, которую окончил военный.

В городе бойца знали как талантливого хоккеиста и профессионального тренера.

«На спецоперации Дмитрий также был верным боевым товарищем, на которого всегда могли положиться сослуживцы. На таких, как он, держится наша страна», — сказал Григорий Артамонов.

Это уже вторая памятная доска: первую разместили на здании учебно-тренировочного центра Ледового дворца «Витязь», где трудился Дмитрий Тараев.

Военнослужащего наградили медалью «За воинскую доблесть» II степени, а после смерти — орденом Мужества.

Напомним, в школе открыли аллею памяти, «Парту Героя» и музейную экспозицию. Также каждый год будут проводить Открытый чемпионат городского округа Подольск по хоккею памяти Тараева.

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