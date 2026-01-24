Мемориальную доску герою СССР открыли в Коломне
22 января в Коломне состоялось торжественное открытие памятной доски Герою Советского Союза Михаилу Семеновичу Коновалову. Инициатива местного отделения Российского военно-исторического общества была реализована накануне Дня памяти героя-коломенца, который отмечался 17 января.
Михаил Коновалов, уроженец села Васильево, прошел путь от рядового солдата до гвардии старшего сержанта, проявив беспримерное мужество в Битве за Москву, под Ленинградом, на Курской дуге и в Белоруссии. За форсирование Западной Двины и удержание плацдарма в Витебской области в июле 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны, несмотря на тяжелые ранения, он более 20 лет трудился слесарем в Конструкторском бюро машиностроения.
В церемонии открытия приняли участие ветераны, представители трудовых коллективов, молодежных организаций и родственники героя. «Главное — это преемственность поколений, то, что мы не забываем эту связь», — сказала внучка героя, Наталья Оленева. Почетный гражданин Коломны, краевед Анатолий Кузовкин и заместитель генерального директора АО «НПК „КБМ“ Дмитрий Шаталов в своих выступлениях подчеркнули боевой путь Коновалова и значение его подвига для сохранения исторической памяти.