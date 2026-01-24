Мемориальную доску герою СССР открыли в Коломне

Михаил Коновалов, уроженец села Васильево, прошел путь от рядового солдата до гвардии старшего сержанта, проявив беспримерное мужество в Битве за Москву, под Ленинградом, на Курской дуге и в Белоруссии. За форсирование Западной Двины и удержание плацдарма в Витебской области в июле 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны, несмотря на тяжелые ранения, он более 20 лет трудился слесарем в Конструкторском бюро машиностроения.