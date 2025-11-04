Мемориальную доску Герою Советского Союза Леониду Быковцу открыли в Коломне

На фасаде дома № 15 по Окскому проспекту в Коломне прошло торжественное открытие доски памяти. Ее посвятили жителю округа, летчику-истребителю Леониду Быковцу.

Работой по увековечиванию памяти занимается Коломенское отделение Российского военно-исторического общества. Всего с этой землей связаны имена 57 Героев Советского Союза.

Леонид Быковец родился в Коломне в семье заводского рабочего, окончил школу и в 16 лет поступил в Коломенский аэроклуб, затем продолжил обучение в Качинской военно-авиационной школе летчиков-истребителей, служил на Дальнем Востоке.

За годы войны на его счету более 270 боевых вылетов, 50 воздушных боев, 19 самолетов противника он сбил лично и четыре — в группе с товарищами. В родную Коломну вернулся в 1960 году, после увольнения в запас.

Леонид Александрович стал Героем Советского Союза в 1945 году. Он участвовал в Параде Победы на Красной площади.

Здесь до сих пор живет его семья. Внуки, Екатерина и Владимир, с теплотой вспоминают деда.

Почтить память героя на церемонию открытия пришли не только родственники и друзья семьи, но и почетные гости.