Мемориальную доску герою Денису Зиновьеву открыли в Старой Купавне

Церемония открытия мемориальной доски Денису Андреевичу Зиновьеву прошла в Центре специальной подготовки «Энергия» в Старой Купавне. На митинге собрались курсанты и преподаватели, однокурсники и друзья героя.

Мемориальную доску открыла мама Дениса Марьяна Зиновьева и директор Подмосковного колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян.

Денис был выпускником 2021 года, курсантом специальности «Правоохранительная деятельность». В Центре специальной подготовки он стал первым командиром военно-патриотического объединения «Бригада-К».

Денис считал своим долгом и честью служить Отечеству. Он отправился в зону СВО, чтобы все силы бросить на защиту своей страны. С самых первых дней был на передовой и помогал раненым бойцам. Погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации 10 декабря 2023 года.

За отвагу и героизм Денис Андреевич Зиновьев награжден орденом Мужества и медалями «За спасение погибавших» и «За отвагу».