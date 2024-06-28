Мемориальную доску герою Денису Зиновьеву открыли в Старой Купавне

Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа

Церемония открытия мемориальной доски Денису Андреевичу Зиновьеву прошла в Центре специальной подготовки «Энергия» в Старой Купавне. На митинге собрались курсанты и преподаватели, однокурсники и друзья героя.

Мемориальную доску открыла мама Дениса Марьяна Зиновьева и директор Подмосковного колледжа «Энергия» Нерсес Нерсесян.

Денис был выпускником 2021 года, курсантом специальности «Правоохранительная деятельность». В Центре специальной подготовки  он стал первым командиром военно-патриотического объединения «Бригада-К».

Денис считал своим долгом и честью служить Отечеству. Он отправился в зону СВО, чтобы все силы бросить на защиту своей страны. С самых первых дней был на передовой и помогал раненым бойцам. Погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации 10 декабря 2023 года.

За отвагу и героизм Денис Андреевич Зиновьев награжден орденом Мужества и медалями «За спасение погибавших» и «За отвагу».

Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
2/5
Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
3/5
Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
4/5
Администрация Богородского городского округа
Фото: Администрация Богородского городского округа
5/5

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена

«Это неправильно». Заслуженный учитель РФ назвал абсурдом услугу «пара на выпускной»

Кому, где и на сколько увеличат зарплаты с 1 июля 2024 года

Куклы, кровь и птичьи головы. Мошенники разорили пенсионерку в Подмосковье, «снимая порчу»

«Такой ажиотаж поднялся». Москвичка рассказала, как стала «девушкой на выпускной»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте