Мемориальную доску в честь героя СВО Олега Кириллова открыли в Балашихе

На фасаде дома № 6 по улице Лесные поляны в микрорайоне Кучино установлена мемориальная доска в честь рядового Олега Кириллова, участника специальной военной операции. Он погиб во время выполнения воинского долга.

Олег Кириллов родился в 1994 году. Он учился в школе № 25 и лицее в микрорайоне Железнодорожный, а затем окончил железнодорожный техникум № 52 по специальности «помощник машиниста и слесарь ремонтного состава». Работал в моторвагонном депо «Железнодорожная».

В январе 2023 года Кириллов добровольцем отправился на СВО и погиб в апреле при исполнении воинского долга под Луганском. Ему было всего 29 лет.

«Олег Кириллов — настоящий защитник Отечества, настоящий герой нашей Родины. Вечная память», — сказал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

Боец посмертно награжден орденом Мужества. Он похоронен на Братском кладбище в Балашихе.

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