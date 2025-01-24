Мемориал «Звонница» открыли в Лобне после реконструкции
В Лобне состоялось торжественное открытие обновленного мемориала «Звонница», который теперь объединяет ключевые памятные места города. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков и собрало представителей администрации, депутатов, общественников, ветеранов, волонтеров, родственников погибших бойцов СВО и жителей города.
Церемония началась с поминальной литии, которую провел Благочинный храма Спаса Нерукотворного отец Михаил. В ходе мероприятия были собраны частицы земли с четырех памятных мест Лобни: мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна, братских могил воинов в микрорайоне Луговая и парке Киово, а также с кладбища, где покоятся участники специальной военной операции.
«Звонница — это памятник, это мемориал для всех погибших, защищавших нашу Родину во все войны и военные конфликты. И этот памятник всегда будет напоминать нам о любви к родине, о важности ее защиты, о связи поколений. Помним, чтим», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.
Четыре капсулы с землей торжественно заложили в обновленный мемориал «Звонница». Символичным завершением церемонии стало зажжение «Вечного огня» от частицы Вечного огня Краснополянской братской могилы — это событие стало знаковым моментом в истории города.
Реконструкция мемориала «Звонница» направлена на сохранение памяти о героическом прошлом и объединение всех поколений горожан. Теперь этот мемориал стал центральным символом памяти, связавшим важнейшие исторические места Лобни в единое целое.
В западной части парка культуры и отдыха мемориал погибшим в военных конфликтах открыли в год 55-летия Победы. Здесь отмечают все памятные даты — годовщину начала контрнаступления под Москвой, день памяти и скорби и, конечно, День Победы. На площадке уложили три слоя асфальтобетонного покрытия, установили скамейки и урны. К памятнику ведут новые лестницы, рядом с которыми разбили клумбы, где весной высадят цветы.
Во время реконструкции обновили не только центральную часть комплекса, но и памятник «Детям-узникам фашизма», установленный 10 лет назад. Из-за дождя, снега и температурных перепадов металл деформировался. Художники, предварительно сняв цифровую копию, вручную проработали каждую деталь, после чего монумент отлили в бронзе, которая отличается такой же высокой прочностью и долговечностью, как и память о погибших земляках.