Мемориал «Звонница» открыли в Лобне после реконструкции

В Лобне состоялось торжественное открытие обновленного мемориала «Звонница», который теперь объединяет ключевые памятные места города. Мероприятие прошло в рамках празднования Дня освобождения Московской области от фашистских захватчиков и собрало представителей администрации, депутатов, общественников, ветеранов, волонтеров, родственников погибших бойцов СВО и жителей города.

Церемония началась с поминальной литии, которую провел Благочинный храма Спаса Нерукотворного отец Михаил. В ходе мероприятия были собраны частицы земли с четырех памятных мест Лобни: мемориального комплекса «Вечный огонь» в микрорайоне Красная Поляна, братских могил воинов в микрорайоне Луговая и парке Киово, а также с кладбища, где покоятся участники специальной военной операции.

«Звонница — это памятник, это мемориал для всех погибших, защищавших нашу Родину во все войны и военные конфликты. И этот памятник всегда будет напоминать нам о любви к родине, о важности ее защиты, о связи поколений. Помним, чтим», — отметила глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Четыре капсулы с землей торжественно заложили в обновленный мемориал «Звонница». Символичным завершением церемонии стало зажжение «Вечного огня» от частицы Вечного огня Краснополянской братской могилы — это событие стало знаковым моментом в истории города.

Реконструкция мемориала «Звонница» направлена на сохранение памяти о героическом прошлом и объединение всех поколений горожан. Теперь этот мемориал стал центральным символом памяти, связавшим важнейшие исторические места Лобни в единое целое.