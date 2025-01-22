Мемориал «Звонница» открыли после капитального ремонта в Лобне

В Лобне завершился капитальный ремонт мемориала «Звонница». Его установили в память о солдатах, погибших в военных конфликтах в ХХ веке.

Мемориал открыли в День освобождения Московской области от фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма, муниципальные депутаты, представители полиции, прокуратуры, общественных и волонтерских организаций, участники СВО и их родственники, а также священнослужители.

«„Звонница“ — памятник всем жителям Лобни, погибшим в ходе военных конфликтов, войнах ХХ столетия, выполнившим свой служебный и гражданский долг перед Родиной. Мы чтим и помним каждого», — сказала глава Анна Кротова.