Мемориал «Звонница» открыли после капитального ремонта в Лобне
В Лобне завершился капитальный ремонт мемориала «Звонница». Его установили в память о солдатах, погибших в военных конфликтах в ХХ веке.
Мемориал открыли в День освобождения Московской области от фашистских захватчиков. В церемонии приняли участие жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашизма, муниципальные депутаты, представители полиции, прокуратуры, общественных и волонтерских организаций, участники СВО и их родственники, а также священнослужители.
«„Звонница“ — памятник всем жителям Лобни, погибшим в ходе военных конфликтов, войнах ХХ столетия, выполнившим свой служебный и гражданский долг перед Родиной. Мы чтим и помним каждого», — сказала глава Анна Кротова.
Вечный огонь зажгли от огня на Краснополянской братской могиле, а его — от Могилы Неизвестного солдата в 2022 году. Почетное право предоставили президенту благотворительного фонда «Обелиск» Андрею Тишкову и юнармейцу школы № 8, лауреату городских и всероссийских конкурсов Егору Пархоменко.
Помимо этого, провели закладку капсулы с землей, которую собрали с братских могил в парке Киово, микрорайонах Красная Поляна и Луговая и с могил участников СВО по согласованию с женами.
Память воинов почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу, затем предложили всем горячий чай и солдатскую кашу.