Мемориал защитникам Отечества открыли в Химках в День города

В городском округе Химки состоялось открытие одного из первых в Подмосковье мемориалов, посвященных защитникам Отечества. В церемонии приняли участие глава округа Дмитрий Волошин, начальник Военно-оркестровой службы штаба Московского военного округа Константин Петрович, бойцы специальной военной операции, ветераны, представители Химкинского благочиния, мусульманской общины и жители города.

Мемориальная композиция включает в себя фигуры двух воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца СВО. Постамент украшает надпись «Сохраняя прошлое — защищаем будущее!», выбранная жителями округа по итогам общенародного голосования.

«Капсулу с посланием потомкам мы заложили вместе с химчанами в основание будущего мемориала в День Победы. Сегодня практически всем городом открыли этот мемориал. Это знаковое и историческое событие для Химок. Сейчас как никогда важно укреплять интерес к нашей истории, воспитывать уважение к наследию наших предков и достойно продолжать начатое ими дело!», — отметил глава городского округа.

Руководитель Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Московской области Ольга Ермакова выразила благодарность участникам специальной военной операции, их семьям, которые сейчас ждут своих бойцов.

Идея создания монумента принадлежит работникам градообразующих предприятий и жителям Химок. Проект поддержали десятки тысяч единомышленников, участники СВО и их семьи, местные депутаты и общественные активисты.

Мемориал расположен на площади у Вечного огня, обелисков «Отстоявшим Отчизну» и «Химчанам, отдавшим жизнь за Родину». Территорию окружают тематические аллеи, включая аллею героев трудовой славы с арками, символизирующими градообразующие предприятия Химок. Архитектурный ансамбль дополняют бюсты заслуженных героев Отечества вдоль проспекта Мира. В планах — создание аллеи защитников Родины рядом с мемориалом.

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