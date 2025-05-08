Мемориал защитникам Отечества открыли на заводе «Энергия» в Раменском

Торжественное открытие памятника героям-защитникам Отечества прошло на заводе «Энергия», на котором присутствовал глава округа Эдуард Малышев. На церемонии выступили военнослужащие Семеновского полка с плац-концертом, а также артисты Раменского округа, кадеты и дети.
Мемориал напоминает жителям о погибших в годы Великой Отечественной войны и о бойцах, не вернувшихся с полей сражений при выполнении воинского долга в Афганистане, Украине и Чеченской республике.
На мероприятии присутствовали супруга и сын участника специальной военной операции Андрея Владимировича Мельникова. Глава округа Эдуард Малышев вручил сыну Никите государственную награду Российской Федерации, присвоенную его отцу посмертно, — орден Мужества. Мальчик — военный курсант, учится в пятом кадетском классе школы № 19.
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