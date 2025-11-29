Мемориал воинам Великой Отечественной войны отреставрируют в Шатурском округе

В поселке Туголесский Бор под Шатурой продолжается реконструкция мемориала, посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны. Работы направлены на обновление памятника и благоустройство территории рядом с ним.

В поселке уже установили новый памятник взамен старого. В скором времени там также появятся современные мемориальные плиты с фамилиями всех местных жителей, павших на фронте. Для удобства посетителей к монументу проложат широкую дорожку.

Территория получит новое освещение, чтобы мемориал был доступен и в темное время суток. Завершить все работы планируют к 9 Мая.