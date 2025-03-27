Мемориал в селе Новопетровское под Истрой отремонтируют ко Дню Победы

Танк Т-34 установили в селе Новопетровское в честь Героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко. Цифра «52» на борту символизирует количество вражеских машин, подбитых им. Помимо танка, на мемориале размещены «Катюша» и две дивизионные пушки Д-44, что делает этот памятник популярным местом для туристов.

К ремонту приступили благодаря ранней весне. Сейчас рабочие снимают старое покрытие с техники с помощью щеток по металлу, терок и наждачной бумаги. Затем боевые машины покроют свежей краской цвета «хаки». Также на мемориале частично заменят плитку, восстановят подсветку, которую давно ждали посетители, и обновят лавочки. На объекте трудится бригада из пяти специалистов.

Всего к празднованию 80-летия Великой Победы приведут в порядок 122 мемориала.