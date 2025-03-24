Мемориал в честь участников боевых действий установят в Наро-Фоминском округе

Во встрече участвовали депутат Московской областной думы Александр Баранов, директор компании «Пересвет» Александр Заволожин, глава Совета депутатов округа Геннадий Пензов, директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий, депутат Николай Анищенко и начальник территориального управления Таширово Максим Жуков.

Участники собрания обсудили вопрос о месте размещения мемориала. Целью дискуссии было найти удобную локацию, которая бы подходила как местным жителям, так и гостям округа, чтобы при этом памятник гармонично вписался в существующий ландшафт.

На встрече также обсуждались вопрос о благоустройстве расположенной вблизи мемориала территории и подготовка к торжественному открытию памятника. Дискуссия проходила с активным участием всех заинтересованных сторон, каждое предложение было тщательно рассмотрено для дальнейшей работы над проектом.

Установка мемориала станет знаковым шагом в увековечивании памяти защитников Отечества, отдавших свои жизни ради мира и безопасности нашей Родины.