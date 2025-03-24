Мемориал в честь участников боевых действий установят в Наро-Фоминском округе
Памятник планируют возвести в поселке Васильчиново. Ключевые аспекты реализации проекта рассмотрели на собрании, которое состоялось 19 марта.
Во встрече участвовали депутат Московской областной думы Александр Баранов, директор компании «Пересвет» Александр Заволожин, глава Совета депутатов округа Геннадий Пензов, директор ЦДК «Звезда» Игорь Павицкий, депутат Николай Анищенко и начальник территориального управления Таширово Максим Жуков.
Участники собрания обсудили вопрос о месте размещения мемориала. Целью дискуссии было найти удобную локацию, которая бы подходила как местным жителям, так и гостям округа, чтобы при этом памятник гармонично вписался в существующий ландшафт.
На встрече также обсуждались вопрос о благоустройстве расположенной вблизи мемориала территории и подготовка к торжественному открытию памятника. Дискуссия проходила с активным участием всех заинтересованных сторон, каждое предложение было тщательно рассмотрено для дальнейшей работы над проектом.
Установка мемориала станет знаковым шагом в увековечивании памяти защитников Отечества, отдавших свои жизни ради мира и безопасности нашей Родины.