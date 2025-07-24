Мемориал в честь павших во времена ВОВ воинов обновили в Наро-Фоминске

В деревне Бурцево состоялось торжественное открытие обновленного мемориала павшим воинам. Стела и четыре гранитные плиты, на которых увековечены имена 76 жителей, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, были тщательно отреставрированы.

Теперь фамилии героев видны отчетливо, а сам памятник стал светлее и ухоженнее благодаря восстановленной подсветке и приведенной в порядок территории.

«Этот ремонт — наш вклад в память о поколении, подарившем нам Победу. 80 лет — срок, за который стираются следы, но не должна стереться благодарность», — отметила заместитель начальника территориального управления Калининец Наталья Новинская.

Открытие после реставрации прошло в теплой и душевной атмосфере. Жители Калининца, молодежь и старшее поколение, сотрудники администрации и военные из второй Таманской дивизии, расположенной неподалеку, собрались вместе, чтобы почтить память героев. Все присутствующие возложили цветы к мемориалу, создавая атмосферу единства и уважения к истории.