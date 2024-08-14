Мемориал участникам локальных конфликтов предложили установить в Протвине

Памятник воинам-интернационалистам установят в Протвине. Сейчас с жителями ведется обсуждение концепции.

Идею установки мемориала с жителями обсудили заместитель главы Серпухова Татьяна Орлова и руководитель общественного движения имени Максима Шишкова Оксана Тархановская. Впервые такая инициатива прозвучала в мае. Новый памятник участникам локальных конфликтов могут установить в одной из трех локаций: «Закладной камень» на улице Дружбы, парк «Рубеж обороны» и парк «Мирабель», который комплексно благоустроят в 2026 году.

«Герои, прошедшие войну, достойны уважения и сохранения памяти об их подвиге. Мы должны создать такое место, куда будут приходить родственники наших бойцов, где каждый сможет почтить память героев и отдать дань уважения их подвигу», — отметила Татьяна Анатольевна.

По ее словам, открытие мемориала станет важным вкладом в патриотическое воспитание молодежи.

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