Мемориал участникам боевых действий открыли в Наро-Фоминском округе

Церемония торжественного открытия памятника, посвященного участникам боевых действий и локальных конфликтов, состоялась в поселке Васильчиново. В мероприятии участвовали представители администрации, депутаты, общественники, школьники и неравнодушные жители поселка.

Большую помощь в создании мемориала оказали местные жители, которые хотят сохранить историческую память о подвигах земляков. Это место станет символом благодарности и признательности героям, защищавшим и продолжающим защищать интересы нашей Родины.

Заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова подчеркнула, что в наше непростое время особенно важно сохранять память о подвигах наших соотечественников.

«Их мужество и самоотверженность — пример для подражания. Мы обязаны передать молодежи понимание того, каким трудом и какой ценой достается мирное небо над головой», — сказала Наталья Трофимова.