Мемориал «Слава» реконструировали в деревне Станки в Серпухове

Ко Дню Великой Победы в городском округе Серпухов проведены работы по благоустройству важных мемориалов и памятников, посвященных тем, кто самоотверженно сражался на фронте, а также тем, кто трудился в тылу, приближая Победу. В деревне Станки после реконструкции вновь открыт мемориал «Слава».

В октябре–декабре 1941 года здесь проходила линия обороны Серпухова. Мемориал был отреставрирован вместе с вечным огнем и братской могилой, территория вокруг него благоустроена, отремонтирован купол музея и выполнены отделочные работы. К юбилею Победы открылась новая постоянная экспозиция «Серпуховский рубеж», которая позволяет каждому прикоснуться к истории и почтить память защитников.

Инициатива сохранения памяти исходит и от местных жителей. В августе прошлого года на собрании жителей деревни Тверитино староста Юлия Парфенова предложила установить памятный камень в честь односельчан, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. Предложение было единогласно поддержано и состоялась торжественная церемония открытия памятного камня с высеченными 44 фамилиями Героев.

Мемориальный комплекс «Рубеж обороны» в Протвино посвящен героическим событиям Великой Отечественной войны, в частности обороне Москвы в 1941 году. Именно здесь части 194-й стрелковой Речицкой Краснознаменной дивизии и 49-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина остановили наступление немецких войск. Это важное для жителей Протвино место было приведено в порядок и благоустроено.