Мемориал Подольским курсантам обновили к 50-летию его открытия

Обновление прошло к 80-летию Победы и 50-летию с момента открытия мемориала Подольским курсантам на улице Кирова. Возле памятника заменили брусчатку, гранитные плиты ступеней и площадки, освещение, а также установили арт-объект и пьедестал для противотанковой пушки ЗиС-2, которая состояла на вооружении сводного полка.

Памятник Подольским курсантам установили 50 лет назад. По срокам исполнения, сложности и технологиям работа не имела аналогов ни в СССР, ни за рубежом. Проект создали член советского Союза художников Юрий Рычков, скульпторы Анатолий Новиков и Александр Мямлин, архитекторы Лев Земсков и Лидия Скорб.

Мемориал курсантам артиллерийского и пехотного училищ — символ храбрости, стойкости и любви к Родине. Более трех тысяч молодых людей с оружием в руках удерживали врага до подхода основных сил Красной армии. Они спасли Москву.

Образы героев из металла изготовили рабочие Машиностроительного завода имени Орджоникидзе. Особую роль сыграл цех № 7, где электросварщики проварили 300 метров швов уникальным способом. Идея помогла сделать лица выразительными. Работа была настолько трудоемкой, что завод сорвал поставки. Однако сроки разрешили перенести, когда узнали о создании памятника.

Мемориал установили у бывшего артиллерийского училища, откуда курсанты уходили на передовую. Во время торжественной церемонии 50 лет назад улицу Кирова перекрыли. Ветераны, рабочие, представители комсомола и студенты прошли по ней под звук оркестра. Памятник открывали генерал-лейтенант Иван Стрельбицкий и бывший курсант Николай Дикарев.

«В наши дни мемориал является не только уникальным архитектурным объектом. Это место, где особенно остро понимаешь: мы живем под мирным небом, потому что они когда-то поднялись в бой. Вечная благодарность героям!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.