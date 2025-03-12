Мемориал «Перемиловская высота» отреставрируют в Дмитровском округе

Заместитель главы округа Сергей Лопатников встретился с членами местного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Они обратились в администрацию муниципалитета по поводу реконструкции мемориального комплекса.

Монумент, ставший символом битвы за Москву, с момента возведения в 1966 году ни разу не ремонтировался. В прошлом году его передали в муниципальную собственность.

Сергей Лопатников рассказал, что администрация округа сразу стала принимать меры для приведения памятника в достойный вид. Комиссия министерства благоустройства Подмосковья планирует закончить подготовку смету на проектно-изыскательские работы (ПИР) к концу марта.

После этого на уровне правительства региона будет решаться вопрос о финансировании ПИР и дальнейших необходимых работах. Когда

будет готов и согласован в контролирующих госорганах проект реставрации, обязательно состоятся встречи с жителями. Их проинформируют о предстоящих работах и сроках их выполнения.

«Все этапы, от акта оценки состояния памятника до самой реставрации, строго регламентированы федеральным законодательством и внести в них коррективы, ускорить тот или иной этап никто не может», — отметил Сергей Лопатников.