Мемориал павшим за Отечество воинам открыли в Подольске

Торжественное открытие мемориала в честь воинов, павших за Отечество, состоялось в Подольске. Мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби.

Город Подольск известен как место, где живут истинные герои, и здесь прилагаются все усилия, чтобы их подвиги навсегда остались в памяти соотечественников. В День памяти и скорби был открыт новый памятник на Лемешовском кладбище, который должен стать символом бесконечной благодарности за мужество, верность и отвагу солдат.

При разработке мемориала, от выбора места до создания композиции, администрация консультировалась с жителями и семьями военнослужащих. Идею поддержало Подольское благочиние. Автором памятника стал Илья Дюков.

Почетные гости, такие как депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Фетисов, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, депутат Мособлдумы Павел Максимович, председатель горсовета Алексей Никулин, участники спецоперации, ветераны и родственники защитников, присутствовали на этом важном событии вместе с жителями Подольска.

«Светлая память ушедшим защитникам Отечества. Быть воином — жить вечно», — заявил глава Подольска Григорий Артамонов.

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