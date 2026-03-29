Мемориал на Перемиловской высоте подготовят к реставрации в Дмитрове

Глава округа Михаил Шувалов провел выездное совещание на объекте культурного наследия. Монумент, почти 60 лет находившийся в федеральной собственности, в 2024 году передали на муниципальный уровень.

Обследование показало, что комплекс требует обновления. Заместитель главы округа Юрий Головков доложил о текущем этапе подготовки к восстановительным работам и подчеркнул, что законодательство жестко регламентирует любые действия в отношении памятников такого уровня. Сейчас ведется подготовка проекта к реконструкции, включая экспертизу и согласование.

Директору учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство» Дмитрию Завалишину поручили в течение месяца навести порядок на прилегающей территории: убрать сухую растительность, скорректировать посадки, ликвидировать мусор. Также разработают меры по пресечению катания на мототехнике и скейтах по территории мемориала.

18 апреля здесь пройдет областной субботник с участием волонтеров. Активистов организует руководитель общественной приемной местного отделения «Единой России» Александра Нечай.

Глава округа посетил братскую могилу бойцов Красной Армии 1942 года, где также планируется уборка. За этим захоронением десятилетия ухаживают местные жители, школьники и сотрудники «Мособллеса».

Михаил Шувалов подчеркнул, что Перемиловская высота — святое место, которое хранит память павших солдат. Он заверил, что проекты реставрации будут утверждены, а финансирование выделено в полном объеме. В День Победы здесь проведут памятное мероприятие.