Мемориал медикам-героям установили в деревне Донино в Раменском

Мемориал медикам-героям установили в день памяти архиепископа Крымского и Симферопольского Луки — Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. Комплекс разместили у музея-аптеки.

Идея создания мемориала «Подвиг военмедов России им. Св.Луки Крымского» принадлежит фронтовому волонтеру, врачу Евгению Ивановичу Иващенко. Он часто посещает полевые и военные госпитали.

Проект не имеет аналогов. Он стал точкой притяжения тех, кто чтит память героев в белых халатах. Благодаря инициативе памятник стал символом благодарности.

В церемонии открытия приняли участие ветераны СВО, председатель Ассоциации ветеранов СВО Александр Кулик, ветераны во главе с Надеждой Желтухиной, директор ТУ «Кратово» Алексей Емельянов, председатель Комитета по культуре и туризму администрации Андрей Толстяков, участники творческих коллективов, друзья Евгения Иващенко и неравнодушные жители.