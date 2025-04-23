Мемориал к 45-летию освобождения города от фашистов обновили в Волоколамске

Памятник, который находится у здания пожарного депо на улице Панфилова, привели в порядок сотрудники волоколамского «Мособлпожспаса». Реставрационная работа продолжалась несколько дней.

Начальник территориального управления № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Юрий Швецов рассказал, что спасатели попросили помочь с покрасочными материалами администрацию муниципалитета. Там идею поддержали и предоставили необходимую краску.

Пожарные сначала зачистили проблемные места мемориала «Танк Т-34» и подготовили поверхность, после чего приступили к покраске.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова рассказала, что город активно готовится к 80-летию Великой Победы. «Готовим к празднику наши памятники и мемориалы, приводим их в порядок после зимы. В образовательных учреждениях проводятся тематические занятия и классные часы, а также многое другое», — отметила руководитель муниципалитета.