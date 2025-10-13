Мемориал героям Великой Отечественной войны открыли в деревне Ворово в Шатуре
В деревне Ворово муниципального округа Шатура открыли мемориал погибшим героям Великой Отечественной войны. С инициативой об установке к главе округа Николаю Прилуцкому обратился староста деревни Игорь Старостин.
На памятной плите высечены 96 фамилий жителей деревни, ушедших на фронт Великой Отечественной войны и не вернувшихся с полей сражений. Один из них — Герой Советского Союза, маршал Иван Иванович Борзов. В честь него в Шатуре назван проспект и установлен памятник.
Жители деревни продолжают искать сведения о земляках, участвовавших в войне. Уже удалось установить данные еще об 11 земляках, а сведения о 14 других находятся на стадии проверки.
Открытие мемориала в деревне Ворово — это не просто акт увековечивания памяти. Это символ нерушимой связи поколений.
«Сегодня, когда наша страна проходит тяжелейшие испытания, как никогда важно сохранять историческую память, передавать знания о героях нашим детям, помнить и чтить тех, кто отдал свои жизни за будущее всего мира», — отметил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.