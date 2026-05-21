Мемориал героям в Туголесском Бору обновили и украсили туями

В поселке Туголесский Бор Московской области завершился очередной этап обновления мемориала, посвященного героям Великой Отечественной войны. Десять молодых туй были высажены на территории мемориала, став символом вечной памяти о подвиге земляков.

Работы по обновлению мемориала начались еще в прошлом году. Специалисты полностью заменили памятник, а на прилегающей территории провели масштабную реконструкцию. В результате мемориал приобрел достойный и современный вид.

На мемориале установлены новые доски с именами всех павших героев. Для удобства жителей также обустроили широкую и комфортную дорожку к постаменту.

Начальник Кривандинского отдела управления территориями Татьяна Моденко отметила, что благоустройство мемориала будет продолжено. Важно, чтобы память о защитниках Родины сохранялась в красивом и ухоженном виде.