Мемориал героя Великой Отечественной войны открыли в школе в Пушкино

19 марта во втором корпусе Образовательного комплекса № 3 города Пушкино состоялось торжественное открытие «Парты героя», посвященной Сергею Лазареву — участнику Великой Отечественной войны, чья жизнь стала символом несгибаемой воли и служения своему делу.

Вернувшись с войны с тяжелым ранением и потерей ноги, Сергей Лазарев не пал духом, а посвятил свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Он проработал учителем 50 лет, став для многих учеников примером стойкости и жизнелюбия.

В мероприятии приняли участие руководитель Ассоциации ветеранов СВО округа Леонид Соболев, председатель Совета депутатов Артем Садула, а также активисты «Молодой гвардии». Артем Садула отметил значимость подобных мероприятий: «Очень важное патриотическое событие для наших ребят. Такие мероприятия нужны, чтобы имена настоящих героев оставались в памяти».

Ученики школы подготовили творческое выступление. Коллеги, работавшие с Сергеем Лазаревым долгие годы, вспоминали его как волевого и жизнерадостного человека. Несмотря на трудности, он всегда оставался в строю, подавая пример стойкости своим ученикам.

Проект «Парта героя» призван напомнить школьникам: герой — это не абстрактная строчка в учебнике истории, а живой человек, который жил и работал в родном городе.



