Сегодня 09:53 Мемориал генералу Панфилову открыли в Волоколамске 0 0 0 Фото: телеканал 360 Подмосковье

Памятники

Волоколамск

Великая Отечественная война

В городе воинской славы 14 января прошло торжественное открытие памятника. Церемония проводилась на территории средней общеобразовательной школы № 2, которая расположена на улице, также названной в честь Героя Советского Союза.

В ряды учеников этой школы входит более трехсот ребят, активистов движения «Нас — миллионы панфиловцев». Символично и то, что открытие состоялось прямо в день рождения военачальника.

Почтить память великого генерала собрались представители администрации округа, общественники, участники молодежных и военно-патриотических образований. Среди них — члены международного движения панфиловцев. Им в торжественной обстановке, официально передали штандарт организации, который местному координатору вручила внучка легендарного комдива Айгуль Байкадамова.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Аллея российской славы». Это уже шестой по счету бюст великому генералу. Остальные пять установлены на территории России и Казахстана.