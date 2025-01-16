Мемориал генералу Панфилову открыли в Волоколамске

В городе воинской славы 14 января прошло торжественное открытие памятника. Церемония проводилась на территории средней общеобразовательной школы № 2, которая расположена на улице, также названной в честь Героя Советского Союза.
В ряды учеников этой школы входит более трехсот ребят, активистов движения «Нас — миллионы панфиловцев». Символично и то, что открытие состоялось прямо в день рождения военачальника.
Почтить память великого генерала собрались представители администрации округа, общественники, участники молодежных и военно-патриотических образований. Среди них — члены международного движения панфиловцев. Им в торжественной обстановке, официально передали штандарт организации, который местному координатору вручила внучка легендарного комдива Айгуль Байкадамова.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Аллея российской славы». Это уже шестой по счету бюст великому генералу. Остальные пять установлены на территории России и Казахстана.
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