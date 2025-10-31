Мемориал четырех эпох Наро-Фоминска установят в центре города

Скульпторы Геннадий и Мария Новоселовы представили макет монумента, который установят в центре Наро-Фоминска, и рассказали о четырех уникальных барельефах. Каждый из них отражает целую эпоху в истории города.

На одном из барельефов изображен пейзаж города 1926 года — Никольский храм и корпуса прядильно-ткацкой фабрики. Другой запечатлел суровую зиму 1941 года. Третий барельеф 1976 года рассказывает зрителю о награждении города орденом Отечественной войны I степени. И четвертый — о возрожденном Никольском храме в современном Наро-Фоминске.

«Нам важно учесть разные мнения и создать монумент, который действительно станет народным», — отметил начальник территориального управления Наро-Фоминского городского округа Евгений Клюшкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.