Мемориал бойцам СВО установят на Аллее славы в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе разработали концепцию мемориальной зоны героям специальной военной операции. Открытие запланировано на лето 2025 года.

Общественные слушания по проекту мемориальной зоны, посвященной героям спецоперации, прошли в Орехово-Зуеве. Идею планируют реализовать за Вечным огнем на месте Аллее славы. Это место свяжет поколения, которые защищали Родину во время Великой Отечественной войны и СВО, в Афганистане и Чечне.

В центре композиции расположат бронзовый памятник воину России. С одной стороны разместят обелиск в честь погибших в локальных конфликтах, а с другой — стену с именами павших бойцов СВО.

Концепция будет доработана. У ног воина России планируют разместить подбитый вражеский дрон.

«Важно, чтобы мемориальная зона стала местом памяти, уважения и гордости. Мы подходим к этому делу с пониманием, что создаем ее на века», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Открытие мемориальной зоны запланировано на лето.