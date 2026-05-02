Мемориал бойцам СВО открыли в Лобне

Кирилл Лосунчуков поприветствовал всех, кто собрался в этот день у «Зенитки». В своем выступлении он подчеркнул важность сохранения исторической памяти и ее передачи будущим поколениям. Проведя параллель между Великой Отечественной войной и современностью, он также отметил, что бойцы СВО, как и их деды, с честью и мужеством сражаются за Родину.

На церемонии присутствовали участники специальной военной операции и семьи погибших героев. По словам выступающих, такая связь поколений придает сил.

После торжественной части глава города Анна Кротова показала гостю обновленный Парк Защитников Москвы. Общественное пространство сохранило свое патриотическое значение: аллеи парка посвящены истории мужества защитников Отечества. При этом парк стал современным местом отдыха для лобненцев.