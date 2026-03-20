Вокальный конкурс «Мелодии весны» прошел в Волоколамске

19 марта в Волоколамском Центре культуры и творчества «Родники» завершился областной вокальный конкурс «Мелодии весны». Мероприятие стало частью губернаторского проекта «Активное долголетие» и было направлено на поддержку творческих людей старшего поколения.

Уже третий год подряд организатором конкурса выступает комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Волоколамский». На этот раз на сцену вышли более двухсот участников из разных городов Подмосковья.

Председатель совета депутатов Татьяна Николаевна Шаргаева поприветствовала собравшихся: «Как отрадно видеть, что именно в нашем прекрасном крае представители старшего поколения вновь демонстрируют свои многогранные таланты».

Лауреаты конкурса получили памятные дипломы и сувениры, а все участники — дипломы об участии.

Принять участие в проекте «Активное долголетие» могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, зарегистрированные в Волоколамском районе. Для этого нужно прийти по адресу: ул. Сергачева, 22, с социальной картой или зарегистрироваться на портале dolgoletie.mosreg.ru. По всем вопросам можно звонить по телефону: 8 901 725-86-81.