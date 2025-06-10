Мелиховский театр примет участие в фестивале в Муроме

Всероссийский фестиваль уличных театров пройдет в Муроме 14 июня. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья. В числе участников — Мелиховский театр «Чеховская студия».

Актеры из Подмосковья покажут спектакль «Психопаты», поставленный по пяти рассказам Антона Чехова: «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и «Психопаты».

Режиссеры называют жанр постановки «страшилкой», но при этом спектакль наполнен иронией. Актеры играют с юмором, немного со стороны наблюдая за своими персонажами.

Худрук театра Рустем Фесак отметил, что уличный формат им близок, так как весь летний сезон они выступают на открытых площадках в усадьбе Чехова. Это живой, понятный театр, где зритель чувствует себя частью происходящего.

На участие в фестивале подали заявки 157 коллективов, и только 32 театра из 30 городов прошли дальше. Показы на фестивале будут идти весь день без перерыва — до самого вечера.