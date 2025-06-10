Мелиховский театр из Чехова выступит на фестивале в Муроме

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Мелиховский театр из муниципального округа Чехов представит Московскую область на IV Всероссийском фестивале уличных театров и театров на улице. Мероприятие состоится 14 июня в Владимирской области.

Это событие направлено на популяризацию и развитие театрального искусства на открытых больших и малых сценических площадках.

В программе будут выступления более 20 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Череповца, Королева, Перми, Владимира и других городов. Участники покажут кукольные постановки, акробатические шоу, уличные представления, клоунады, иммерсивные аудиоспектакли и мастер-классы.

На фестиваль артисты из Чехова покажут спектакль под названием «Психопаты». Он будет из пяти знаковых рассказов Антона Павловича Чехова: «Два газетчика», «Пересолил», «Злоумышленник», «Смерть чиновника» и одноименный «Психопаты».